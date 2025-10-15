Semafori na bulevaru u funkciji od 20.oktobra

RumaDuž Bulevara Vuka Karadžića u Rumi postavljeni su semafori koji na uglu ulica Save Šumanovića, Gavrila Principa, Jovana Subotića i Nikole Tesle rade u režimu trepćućeg svetla. U ponedeljak, 20.oktobra treba da počne njihov rad u redovnom režimu, a nadležni sve vozače i pešake mole za pažnju kako bi se brže i bezbednije prilagodili novoj signalizaciji.

