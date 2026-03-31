Nikinčani ponovo u akciji
Društvo | Ruma
31. mart 2026. godine

Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Nikinaca aktivno je i van letnje sezone, a ovih dana ekipa je ponovo izašla u akciju.

Kada je na šabačkom putu kod Karakuše planuo objekat površine 800 metara kvadratnih, zajedno sa vatrogascima iz Rume i Sremske Mitrovice gašenju su se priključili i Nikinčani sa svojim starim vozilom i devet vatrogasaca, još jednom dokazavši značaj dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su zbog svoje eventualne blizine mestu nesreće prva u stanju da deluju.

S tim u vezi, treba napomenuti da je neophodno unaprediti njihov rad, a Nikinčani su pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za nabavku novog vatrogasnog vozila. Svi oni koji žele da podrže rad nikinačkog DVD, donacije za vozilo mogu da uplate na račun 325-9500600039660-89.

Sportske igre za gluve i nagluve održane u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Brestač obeležio seosku slavu
categories_image
Počela prijava za besplatne udžbenike u osnovnim školama
categories_image
Željki Avrić „Pečat varoši sremskokarlovačke“
categories_image
Donacija kompanije Health care – Ruma
categories_image
Demanti neistina o navodnim minama na Fruškoj gori – Slede tužbe zbog štete po ugled i turizam
Društvo | Hronika | Vesti

Nebeski lovci u Muzeju Srema

Društvo | Vesti

Upis u vojnu evidenciju

Društvo | Vesti

Počelo je uručivanje paketa penz...

Društvo | Kultura | Vesti

Izložba o Savi – na trgu

