Nikinčani ponovo u akciji

Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Nikinaca aktivno je i van letnje sezone, a ovih dana ekipa je ponovo izašla u akciju.

Kada je na šabačkom putu kod Karakuše planuo objekat površine 800 metara kvadratnih, zajedno sa vatrogascima iz Rume i Sremske Mitrovice gašenju su se priključili i Nikinčani sa svojim starim vozilom i devet vatrogasaca, još jednom dokazavši značaj dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su zbog svoje eventualne blizine mestu nesreće prva u stanju da deluju.

S tim u vezi, treba napomenuti da je neophodno unaprediti njihov rad, a Nikinčani su pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za nabavku novog vatrogasnog vozila. Svi oni koji žele da podrže rad nikinačkog DVD, donacije za vozilo mogu da uplate na račun 325-9500600039660-89.

