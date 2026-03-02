Najuspešniji sportisti opštine Šid u 2025.godini

U sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu održana svečana dodela plaketa najuspešnijim sportistima opštine Šid za 2025. godinu. Sportski savez opštine Šid u saradnji sa Opštinom Šid tradicionalno nagrađuje najbolje sportiste, sportske radnike i klubove koji su svojim radom, zalaganjem i uspesima dali značajan doprinos razvoju sporta.

Najboljim sportistima čestitao je i uručio nagrade predsednik SO Šid, Đorđe Tomić.

Nagradu za životno delo poneo je Predrag Peđa Mitrović čije se ime „u svim rukometnim sredinama“ naše zemlje i šire izgovara sa velikim poštovanjem, dok su nagradu za najbolju sportistkinju i sportistu 2024. godine zasluženo poneli Bojana Jovanović, članica BK “Jednota” iz Šida i Mateja Vlaisavljević, član TK „Spin“ Šid.

Priznanja su dodeljena u još šest kategorija:

– u kategoriji pionira nagrađeni su Andrea Bojić, članica KKK „Filip Višnjić“ i Relja Radaković, STK „Partizan“.

– u kategoriji kadeta nagrađeni su Teodora Grujičić, BK „Jednota“ i Luka Stojanović, član KKK „Filip Višnjić“.

– u kategoriji omladinaca nagrađeni su Biljana Cvijetić, KKK „Filip Višnjić“ i Mihajlo Muslić, BK „Pikaso“.

– u kategoriji najbolje muške ekipe nagrađen je BK “Pikaso“.

– u kategoriji najbolje ženske ekipe nagrađen je KKK „Filip Višnjić“.

Nagradu za trenera godine poneo je Ilija Mitošević.

Komisija za dodelu sportskih priznanja donela je odluku da uspesi četvoro najmlađih sportista takođe budu nagrađeni plaketama, i to: Viktor Bojić, pionir KKK „Filip Višnjić“, Isidora Hemela, kadetkinja KKK „Filip Višnjić“, Filip Stanivuković iz KKK „Filip Višnjić“ i Kristijan Grozdanić iz BK „Jednota“.

Foto Opština Šid

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.