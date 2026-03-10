Najava isključenja struje za petak, 13. mart

Za petak, 13. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova
Bosutski put od broja 45 do 113 i od 30a do 84
Laćarak od 10:30 do 11:30 časova
Zmajeva od broja 2 do 4, broj 23 i b.b.
Branka Radičevića od broja 1 do 59 i od 4 do 56
Planinska b.b
Bešenovački Prnjavor od 12:00 do 13:00 časova
Ž.Begojevića od broja 4 do 8, od 1 do 35 i bb
Bešenovački Prnjavor vikend naselje od broja 2 do 66, od 1 do 49, broj 181 i bb.
Vikend naselje Okop
Kovačević Breg
Beli Kamen bb