Nagrada SPKD “Prosvjeta” Peri Ostojiću: Zavičajna monografija knjiga godine

Nastavniku u penziji iz Kuzmina, Peri Ostojiću, za knjigu “Pađine na padinama Kokloče“ Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta“ uručilo je nagradu za najbolju knjigu u 2025. godini na Svetosimeonskoj akademiji koja je održana u Zvorniku.

Autor je rekao da je reč o zavičajnoj monografiji koja svedoči o jednom mestu, njegovim ljudima i istoriji tog kraja.

-Pađine nisu samo geografska činjenica, već i zavičajni i duhovni identitet njihovih žitelja. Ova knjiga nastala je kao pokušaj da se oživi prošlost, da se sačuvaju priče o ljudima koji su živeli ovde i o njihovom načinu života. Kroz više od dve decenije rada, sakupljao sam usmene priče, folklorne pesme, sećanja na vašare, igre i ljubavne priče, kao i podatke o istoriji sela, koji su sada sažeti u jednoj monografiji – rekao je o nagrađenoj knjizi njen autor Pero Ostojić.

Monografija je više od istorijskog pregleda, ona je pokušaj da se proživi i doživi zavičaj kroz lična sećanja, narodnu kreativnost i duhovnu baštinu. Ostojić naglašava da je važno baviti se prošlošću kako se ne bi izgubile vrednosti i priče koje definišu zajednicu.

-Svaka reč u ovoj knjizi je ogledalo duše. Namera mi je bila da sačuvam uspomene, da ih povežem sa sadašnjošću i omogućim budućim generacijama da razumeju ko smo bili i šta nas je oblikovalo – dodaje Ostojić.

Direktor zvorničke izdavačke kuće “As oglas“ Dejan Spasojević istakao je da “ovo delo predstavlja dragocen prilog očuvanju zavičajne istorije, identiteta i kulturne baštine, te da svojim dokumentarnim i književnim dometima opravdano nosi priznanje knjige godine.”

Zanimljivo je da je Pero Ostojić do sada napisao i objavio tri knjige i sve tri su dobile nagradu. Prva dva priznanja stigla su od Kulturno prosvetne zajednice za istraživački rad koji je objavljen kroz knjige, a ova treća nagrada mu je, kako sam priznaje, posebno značajna jer je zavičajna.

S.M.

