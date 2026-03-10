Komšijska akcija sadnje drveća u Laćarku

U nedelju, 8. marta, u prostoru kod terena i dečijeg igrališta na kraju Železničke ulice u Laćarku organizovana je komšijska akcija sadnje drveća. Meštani su nabavili sadnice lipe i zajednički prionuli na posao, pokazujući da se mnogo toga može uraditi kada se komšije slože. Ovakve akcije nisu neuobičajene za ovaj deo najvećeg sremskog sela, s obzirom da je pre koju godinu organizovana obnova dela mobilijara na dečijem igralištu.

U akciji su učestvovali i mlađe i starije komšije, a zasađeno je nekoliko desetina novih sadnica koje će za nekoliko godina pružati hlad, ali i doprineti čistijem vazduhu i lepšem okruženju.

Podršku ovoj inicijativi dali su i predstavnici Mesne zajednice Laćarak koji su obezbedili bušač, kao i direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Laćarac, Vojislav Mirnić, koji su došli da obiđu radove, daju svoj doprinos i pohvale značaj ovakvih akcija za zajednicu i zaštitu životne sredine.

M.M.

Foto: Laćaračke vesti

