KOLUMNA: Ko ne plati na mostu, plati na ćupriji

Piše: Nemanja Milošević

Nije prošlo ni nekoliko brojeva, otkako sam pisao o najavljenoj robotizaciji i automatizaciji rada u Pošti Srbije. Zvaničnici su tada najavili mnogo efikasniju proceduru carinske kontrole i sortiranja pošiljki, pre svega onih koje nam svima masovno stižu iz Kine, sa Temua i Aliekspresa, kao i to da će nam ovi paketi od sada stizati mnogo brže.

Sarkastično sam, možda slučajno, a možda i namerno, reagovao na ovu vest. A eto, već su se moje skepse, izazvane nestankom onog čuvenog štapa za pecanje, pokazale opravdanim.

Kako sam baš u tom trenutku naručio neki sitan alat i sitnice potrebne za kuću, koje ne mogu kod nas lako da se pronađu, čini mi se da putovanje pošiljke traje otprilike jednako kao i do sad. Nikakvu razliku ja tu ne primetim, bar što se vremena putovanja paketa tiče.

Ali, čitajući vesti, saznao sam nešto novo. Vrlo je moguće da će mi paket sa Aliekspresa doneti dodatne troškove na kućnom pragu.

Za sve pošiljke jeftinije od pedeset evrića, ma koliko jeftine one bile, od sada se obračunava 20 odsto PDV-a. Na taj iznos se dodaje 200 dinara fiksnog iznosa za uslugu carinskog pregleda, kao i 60 dinara provizije za prenos novca. Na kraju, prostim jezikom rečeno, ako si naručio nešto što košta 100 dinara, platićeš ukupno 380. Kupiš manje, a platiš više.

Međutim, ni to nije sve. Ove dažbine obuhvataju sve pakete koji se naručuju sa Alija i sličnih platformi, osim onih naručenih sa, pogađaje – Temua! Te dažbine su, kažu, već uračunate u cenu pri naručivanju.

Rekao bi čovek, pa dobro, naručivaćemo onda sa Temua. Ali, postoji tu jedan problem, koji na prvu loptu i nije toliko vidljiv. Uzevši u obzir činjenicu da na ovoj platformi postoji novčani limit koji moraš da pređeš kako bi mogao da naručiš proizvode po željenim uslovima, to znači da za svaku kupovinu moraš da izdvojiš minimum 1.700 dinara, u koje ulaze i proizvodi koji su ti, verovatno, bespotrebni.

Zato je Aliekspres, zajedno sa sličnim platformama, bio zgodan onima kojima je potreban samo jedan proizvod. Ako ti treba neka sitnica koja košta 50 ili 100 dinara – lepo naručiš samo nju, bez dodatnih troškova, bez laži, bez prevare.

Upravo iz tog razloga, prema mom skromnom mišljenju, ova nova mera, zajedno sa višegodišnjim favorizovanjem Temu pošiljki od strane pošte, ne predstavlja samo tržišni protekcionizam prema jednoj kompaniji, nego i udar na potrošače koji samo žele da kupe neku jeftinu stvar za sitne novce. I na sve one, koji žele da kupe samo jednu jedinu stvar, ne bi li uštedeli neku crkavicu.

Sada, takvih sitnih ušteda više nema. Ili ćeš da naručiš tu jednu stvar i platiš porez i dodatne usluge, ili ćeš biti primoran da kupiš više stvari preko Temua. Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.

I baš me zanima koliko će me sada koštati nepovratni ventil, koji je nominalno koštao sto i neki dinar. Samo još da stigne. Da i sa njim ne prođem kao sa tim famoznim štapom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.