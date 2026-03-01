KAMEROM PO SREMU: Visibabe prkose zimi

Uprkos tome što nam zima još uvek preti ponekom pahuljom i jutarnjim mrazom, po svemu sudeći došao joj je kraj. Proleće je uveliko počelo da je nadjačava, a tome u prilog govore i brojne visibabe koje u Šuljmu prkose hladnim zimskim danima, a koje je zabeležila Anđelka Manastirac.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.