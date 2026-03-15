Još jedan uspešan evropski projekat Brankove škole iz Rume

Ruma-Srednja stručna škola „Branko Radičević“ Ruma uspešno je završila učešće u još jednom evropskom projektu ALTER-GOCE, koji se realizuje u okviru programa Erasmus+. Projekat je bio usmeren na unapređenje stručnog obrazovanja i obuke kroz razvoj inovativnih pristupa nastavi, jačanje međunarodne saradnje i unapređenje kompetencija nastavnika i obrazovnog osoblja. Poseban akcenat stavljen je na internacionalizaciju institucija, istraživanje novih metoda učenja i nastave, kao i na promociju inkluzije i raznolikosti u obrazovanju. Završni radni sastanak partnera održan je u francuskom gradu Toulouse čiji je domaćin bio je koordinator projekta, Institut Catholique de Toulouse. U projektu su učestvovale institucije iz više evropskih zemalja, i partnerske škole iz Rume i jedna iz Bugarske.-Za rumsku školu ovo je bilo prvo iskustvo saradnje sa ovakvom vrstom institucija u okviru programa Erasmus+. Partnerstvo je uspostavljeno preko platforme eTwinning, a učešće u projektu donelo je dragoceno iskustvo u oblasti projektnog menadžmenta, međunarodne saradnje i primene inovativnih pristupa u obrazovanju.

Posebna pažnja u radu škole bila je posvećena temama zdrave ishrane i podizanju svesti mladih o značaju zdravih životnih navika, rekla je Daniela Vasić, član projektnog tima škole Ersmus+ programa.Tokom trajanja projekta realizovan je veliki broj aktivnosti – od onlajn sastanaka i virtuelnih radionica do susreta uživo. Jedna od značajnijih aktivnosti održana je u Bugarskoj, gde su predstavljeni primeri dobre prakse bugarske škole. Slična aktivnost organizovana je i u Rumi, gde su partneri imali priliku da se upoznaju sa radom učenika i nastavnika na temi pripreme zdrave hrane, kao i sa istraživačkim zadacima koje je sproveo projektni tim škole.Rad ovih timova trajao je tokom celog projekta i direktno je doprineo razvoju novih pristupa upravljanju promenama u obrazovnim ustanovama. Posebno su analizirani primeri kao što su razvoj programa obuke za šegrtovanje u ustanovama koje sarađuju sa školom Aspect Occitanie, upravljanje inovativnim projektima u gimnaziji Rakovski i aktivnosti na unapređenju zdrave ishrane mladih u Srednjoj stručnoj školi „Branko Radičević“ u Rumi.Osnovni cilj projekta bio je razvoj metode koja će pomoći institucijama u sistemu stručnog obrazovanja i obuke da efikasnije upravljaju procesima promena. Metoda se zasniva na induktivnom pristupu – polazi od konkretnih iskustava sa terena i na osnovu njih formuliše opšte principe i preporuke. Istovremeno, veliki značaj dat je participativnom pristupu, koji podrazumeva aktivno učešće nastavnika, rukovodilaca i drugih stručnjaka u procesu unapređenja obrazovne prakse.-U okviru projekta organizovan je i niz seminara i radionica, među kojima se izdvajaju susreti u Tuluzu. Ti seminari bili su prilika za razmenu iskustava iz različitih obrazovnih sistema i zajednički rad na razvoju metodologije upravljanja promenama. Istovremeno, oni su doprineli jačanju evropske saradnje i otvorili mogućnosti za nove projekte i programe mobilnosti učenika i nastavnika, dodala je Daniela Vasić.Jedan od najvažnijih rezultata projekta biće publikacija posvećena upravljanju promenama u organizacijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukom. U publikaciji će biti predstavljene studije slučaja iz partnerskih institucija, analiza kompetencija potrebnih za upravljanje promenama, kao i preporuke za budući razvoj obrazovnih institucija.Očekuje se da će rezultati projekta koristiti ne samo nastavnicima i obrazovnim institucijama, već i učenicima partnerskih škola – njih oko 3.000 – posebno onima koji dolaze iz manje privilegovanih sredina, jer će unapređeni obrazovni procesi doprineti kvalitetnijem i dostupnijem obrazovanju.Projekat ALTER-GOCE, koji se realizuje u okviru programa Erasmus+ i Ključne akcije „Saradnja između organizacija i institucija – Partnerstva malog obima u stručnom obrazovanju i obuci“, ulazi u završnu fazu. Projekat pod referentnim brojem 2023-2-FR01-KA210-VET-000182452 trajao je od marta 2024. do februara 2026. godine.

