  • četvrtak, 12. mart 2026.
Izabrani najbolji recitatori opštine Pećinci
12. mart 2026. godine

Opštinska smotra recitatora „Pesniče naroda mog“, koja je okupila učenike osnovnih i srednje škole sa teritorije opštine Pećinci, održana je 10. marta, u Skupštinskoj sali Opštine, s obzirom na to da su u toku radovi na obnovi sale Kulturnog centra u Pećincima. Organizatori smotre bili su Kulturni centar „Pećinci“ i Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, dok je generalni pokrovitelj manifestacije Opština Pećinci.

Na početku programa prisutnima se obratio direktor pećinačkog KC Slobodan Stanković, koji je pozdravio učesnike i mentore, ističući značaj negovanja lepe reči i poezije među mladima.

Na ovogodišnjoj smotri nastupila su 44 recitatora, i to 19 učenika mlađeg uzrasta (od prvog do četvrtog razreda), 20 učenika srednjeg uzrasta (od petog do osmog razreda) i 5 učenika starijeg uzrasta (srednjoškolci).

Najboljim recitatorima nagrade je uručio zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić, koji je pobednicima čestitao na uspehu i poželeo im mnogo sreće na narednim nivoima takmičenja.

Nastupe takmičara ocenjivala je glumica Jelena Janković iz Sremske Mitrovice, koja je u ulozi selektorke imala zadatak da odabere najuspešnije recitatore koji će predstavljati opštinu Pećinci na višim nivoima takmičenja. Prema propozicijama smotre, selektorka je odabrala 11 najboljih recitatora koji su ostvarili plasman na Zonsku smotru recitatora, koja će biti održana 22. marta, u Sremskoj Mitrovici.

Plasman na zonsko takmičenje ostvarili su:

Mlađi uzrast (od prvog do četvrtog razreda):

Jana Kovačević (prvo mesto), Kalina Arsenijević (drugo mesto), Elena Arsenijević (treće mesto) i Milica Ćatić.

Srednji uzrast (od petog do osmog razreda):

Vanja Gajić (prvo mesto), Natalija Palikuća (drugo mesto), Marko Gavrić (treće mesto), Nina Jovanović i Petar Jovanović.

Stariji uzrast (srednjoškolci):

Milijana Muškinja (prvo mesto) i Tamara Damjanović (drugo mesto).

Tokom programa direktor KCP Slobodan Stanković uručio je zahvalnice mentorima koji su pripremali učenike za ovogodišnje takmičenje, kao i prigodne poklone školama učesnicama u vidu školske lektire za biblioteke u školama.

Najbolji recitatori sa zonskog nivoa plasiraće se na Pokrajinsku smotru recitatora u Sečnju, dok će se završni nivo takmičenja, Republička smotra recitatora održati u Valjevu tokom maja.

Izvor: www.pecinci.org

