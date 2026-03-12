  • četvrtak, 12. mart 2026.
Ispiranje vodovodne mreže u Jarku

12. mart 2026. godine

JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica nastavlja organizovano ispiranje distributivne mreže u Jarku, u četvrtak, 12. marta 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

U toku radova dolaziće do povremenih zastoja i voda će biti zamućena, te se ne preporučuje njeno konzumiranje.

Nakon završetka radova vodu je potrebno ispustiti iz slavine, dok se ne izbistri.

