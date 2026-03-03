  • utorak, 3. mart 2026.
Dan eUprave u Uslužnom centru opštine Beočin
Društvo | Hronika | Beočin | Vesti
Dan eUprave u Uslužnom centru opštine Beočin

3. mart 2026. godine

U Uslužnom centru opštine Beočin (Školska 2), u sredu, 4. marta, u periodu od 10 do 14 časova biće održan Dan eUprave u okviru projekta „eUprava za sve“. Tom prilikom građanima će biti predstavljene mogućnosti korišćenja elektronskih usluga.

Tokom Dana eUprave u Beočinu, građani i građanke imaće priliku da se direktno informišu o uslugama Portala eUprava, kao i da na licu mesta otvore eID nalog, uz podršku zaposlenih iz Kancelarije za IT i eUpravu i nadležnih službenika opštine.

Iz Opštine Beočin pozivaju sve zainteresovane da iskoriste ovu priliku, dobiju stručnu podršku i na jednostavan način započnu korišćenje elektronskih usluga.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (ITE), uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, NALED-a i UNDP-a, sprovodi projekat „eUprava za sve“ sa ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

foto: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

