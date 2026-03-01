Akademija ponovo u gradu na Savi

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine usvojila je odluku o osnivanju Akademije strukovnih studija u Sremskoj Mitrovici, čime će dosadašnja visoka škola ubuduće raditi kao samostalna Akademija „Sirmijum”. Za ovu odluku glasalo je 75 od ukupno 94 prisutna poslanika.

U Sremskoj Mitrovici trenutno postoji sedam studijskih programa, koji su, kako je istaknuto, prilagođeni potrebama tržišta rada. Pored vaspitačkih studija, uvedeni su informatički i ekomonski smer i programi za obrazovanje medicinskih sestara. Istovremeno je usvojena i odluka o osnivanju akademije u Novom Sadu, ali je za Sremsku Mitrovicu posebno značajno to što jedna visokoškolska ustanova samostalno prerasta u akademiju, bez spajanja sa drugim školama.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje Branko Markoski podsetio je da je proces formiranja akademija započet još 2018. godine odlukom Vlade Republike Srbije. Do sada je, kako je naveo, 37 visokih škola objedinjeno u 12 akademija, a poslednja je formirana 11. maja 2022. godine. Prema njegovim rečima, zakonom je pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta za obrazovanje, koje je dostavljeno svim visokoškolskim ustanovama. Dok su škole u Novom Sadu dale negativno mišljenje, ustanova u Sremskoj Mitrovici podržala je osnivanje akademije. Markoski je naglasio da broj studenata u Novom Sadu beleži pad, dok u Sremskoj Mitrovici raste, i to za oko 10 odsto, što dodatno potvrđuje opravdanost osnivanja Akademije.

Osnivanjem Akademije „Sirmijum” očekuje se unapređenje kvaliteta nastave, bolji uslovi studiranja, razvoj novih studijskih programa i standardizacija izbora nastavnog kadra. Takođe, istaknuto je da će nova akademija doprineti jačem povezivanju sa privredom i institucijama, kao i ukupnom razvoju Sremske Mitrovice i regiona Srema. Ova odluka predstavlja važan korak u jačanju visokog obrazovanja u gradu na Savi i otvara novu fazu u razvoju lokalne akademske zajednice.

