  • ponedeljak, 9. februar 2026.
Uspešan vikend za AK Srem: Četiri takmičenja, devet medalja
Sport
0 Komentara

Uspešan vikend za AK Srem: Četiri takmičenja, devet medalja

9. februar 2026. godine

Tokom vikenda atletičari AK Srem iz Sremske Mitrovice nastupili su na četiri takmičenja i osvojili devet medalja.

Najpre je u subotu 7. februara Aleksandra Kostadinović pobedila u trci na 7km na devetom po redu Zimskom noćnom polumaratonu u Beogradu. Trku je istrčala za 26 minuta i 43 sekunde.

Istog dana održano je i Otvoreno prvenstvo Beograda u dvorani za starije pionire.

Nađa Vuković je trčala prvi put na 1500m i osvojila treće mesto rezultatom 5:21.48 i pokazala da ima kapacitet da se nosi sa takmičarkama starijim od nje i preko dve godine.

Narednog dana, u nedelju 8. februara je u Novom Sadu održana otvorena Prvenstva Vojvodine u dvorani za seniore i starije pionire.

Katarina Škorić je nova prvakinja Vojvodine u skoku u dalj sa 5.17m, dok je Teodora Čonić osvojila srebro u bacanju kugle (4kg) rezultatom  9.61m i bronzu u skoku uvis sa preskočenih 1.50m. Vanja Kečić je u pionirskoj konkurenciji osvojila srebrnu medalju u skoku udalj sa 4.97m, dok je Borislav Bežanović osvojio dve bronzane medalje, najpre u skoku udalj sa 4.96m a potom u bacanju kugle (4kg) sa prebačenih 11.48m.

Za to vreme u Beogradu Nađa Vuković trči u svojoj kategoriji sa mlađim pionirkama ali ovog puta na 800m i novim ličnim rekordom od 2:28.16 osvaja sjajnu drugu poziciju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Devet medalja za atletičare Sirmiuma na tri takmičenja
categories_image
Inđinčanin Jovan Popović na Evropskom prvenstvu u karateu
categories_image
Tri medalje za SD Jedinstvo na VI kolu Lige pionira
categories_image
Bitna pobeda Srema nad gostima iz Pančeva
categories_image
Mitrovčani nadigrali favorita iz Vršca
categories_image
Medalje za Ivu Bežanović i Teodoru Čonić na Prvenstvu Srbije
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Sremovi odbojkaši ubedljivi prot...

categories_image

Sport

Još jedna zlatna medalja za Duša...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Projekti | Sport | Vesti

Stari teren u novom ruhu

categories_image

Sport | Inđija

Domaći teren kao usud

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt