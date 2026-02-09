Uspešan vikend za AK Srem: Četiri takmičenja, devet medalja

Tokom vikenda atletičari AK Srem iz Sremske Mitrovice nastupili su na četiri takmičenja i osvojili devet medalja.

Najpre je u subotu 7. februara Aleksandra Kostadinović pobedila u trci na 7km na devetom po redu Zimskom noćnom polumaratonu u Beogradu. Trku je istrčala za 26 minuta i 43 sekunde.

Istog dana održano je i Otvoreno prvenstvo Beograda u dvorani za starije pionire.

Nađa Vuković je trčala prvi put na 1500m i osvojila treće mesto rezultatom 5:21.48 i pokazala da ima kapacitet da se nosi sa takmičarkama starijim od nje i preko dve godine.

Narednog dana, u nedelju 8. februara je u Novom Sadu održana otvorena Prvenstva Vojvodine u dvorani za seniore i starije pionire.

Katarina Škorić je nova prvakinja Vojvodine u skoku u dalj sa 5.17m, dok je Teodora Čonić osvojila srebro u bacanju kugle (4kg) rezultatom 9.61m i bronzu u skoku uvis sa preskočenih 1.50m. Vanja Kečić je u pionirskoj konkurenciji osvojila srebrnu medalju u skoku udalj sa 4.97m, dok je Borislav Bežanović osvojio dve bronzane medalje, najpre u skoku udalj sa 4.96m a potom u bacanju kugle (4kg) sa prebačenih 11.48m.

Za to vreme u Beogradu Nađa Vuković trči u svojoj kategoriji sa mlađim pionirkama ali ovog puta na 800m i novim ličnim rekordom od 2:28.16 osvaja sjajnu drugu poziciju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.