  • ponedeljak, 2. februar 2026.
Tri saobraćajne nezgode u Sremu
Servis
Tri saobraćajne nezgode u Sremu

2. februar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Inđije i Sremske Mitrovice, registrovane su tri saobraćajne nezgode.

Povređena je jedna osoba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

