Sutra u Šidu akcija DDK

Crveni krst Šid u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi i to u sredu 25. februara u Crvenom krstu Šid, Ulica Cara Lazara 10, od 9 do 12 časova. Pozivaju se davaoci svih krvnih grupa da se odazovu ovoj akciji.

-Podsećamo da krv mogu dati sve zdrave, punoletne osobe do 65 godina starosti, ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina, svaka 4 meseca (žene) i svaka 3 meseca (muškarci).

Molimo sve humane sugrađane da i ubuduće redovno dobrovoljno daju krv jer je izuzetno važno da zajedno održavamo kontinuirani priliv krvi do svih pacijenata kojima je potrebna transfuzija krvi. Svako davanje krvi je dragoceno, jer može nekome da spasi život. Od vaše slobodne volje zavisi da li želite da pomognete drugima na taj način. Mi smo tu da vam pružimo sve potrebne informacije o dobrovoljnom davalaštvu krvi – poručuju iz šidskog Crvenog krsta.

