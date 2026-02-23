  • ponedeljak, 23. februar 2026.
Lepe vesti iz porodilišta: Rođeno 20 beba
Lepe vesti iz porodilišta: Rođeno 20 beba

23. februar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačke Opšte bolnice rođeno je 20 beba – 10 dečaka i 10 devojčica. Iz jedne blizanačke trudnoće, na svet su došli dečak i devojčica.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

