Promocija knjige poezije „Šaptaj tišine u kući istrebljenih snova“, autorke Suzane Rudić, biće održana u četvrtak, 19. februara u Centru za kulturu Sirmiumart (Stari šor 92) u Sremskoj Mitrovici sa početkom u 19 časova.

Nova zbirka donosi intimnu i kontemplativnu poeziju, kroz koju se provlače teme unutrašnjih nemira, tišine, duhovnosti i traganja za smislom postojanja. Stihovi su oblikovani kroz kratke, ali snažne poetske slike koje čitaoca uvode u lični i emotivni prostor autorke.

Autorka Suzana Rudić, master likovnih umetnosti, poznata je po spoju vizuelnog i poetskog izraza. Njeni radovi objavljivani su u brojnim elektronskim i štampanim izdanjima, a prepoznatljiva je po autentičnom poetskom rukopisu koji pođednako smiruje i podstiče na razmišljanje.

SUZANA RUDIĆ

Suzana Rudić rođena je u Rumi. Završila je srednju školu za dizajn ,,Bogdan Šuput ” 2015. godine na odseku tehničar enterijera i industrijskih proizvoda u Novom Sadu. Iste godine upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu, likovni departman – vajarstvo. Objavila tri zbirke pesama: ,,Vreme orhideja’’ (2015.), ,,Druga strana ogledala’’ (2019.) i ,,Anatomija reči’’ (2021.). Za zbirku ,,Druga strana ogledala’’ dobila je nagradu ,,Stražilovo’’.

Pesme su joj prevedene na makedonski, slovački, slovenački, rusinski, mađarski, engleski, španski, japanski, arapski i francuski jezik.

