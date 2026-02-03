Poziv za izbeglice – rešavanje stambenog problema

Opština Beočin raspisala je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju pomoći namenjene u rešavanju stambenih potreba izbeglica kupovinom seoske kuće sa okućnicom.

Na Javni poziv mogu da se prijave sve izbeglice i bivše izbeglice koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Beočin, a rok za podnošenje prijava je 16. mart 2026. godine.

Prijave se podnose u Opštinskoj upravi Beočin.

Zainteresovani građani tekst Javnog poziva mogu preuzeti na sajtu Opštine Beočin ili Komesarijata za izbeglice i migracije u delu Javni pozivi.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti u Opštinskoj upravi Beočin kod poverenika za izbeglice ili putem telefona 021/2970- 260.

