Plan JKP Čistoća: Unapređenje higijene

Javno komunalno preduzeće Čistoća iz Stare Pazove u ovoj godini akcenat stavlja na efikasnije obavljanje komunalnih poslova što bi doprinelo čistijem i uređenijem javnom prostoru – ističe vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Živan Paunović na početku razgovora o planovima za tekuću godinu. Prvo bi trebalo rešiti najveći problem – divlje deponije.

-Iako redovno sprovodimo akcije ukljanjanja divljih deponija, tokom poslednje potpuno smo očistili javni i deo privatnog prostora (na zadovoljstvo i uz podršku vlasnika parcela i sugrađana odvezli smo čak 150 kamiona otpada) svedoci smo da se neodgovorno ponašanje ponavlja i divlje deponije ponovo nastaju. Stoga samo odlučili da na kritičnim mestima postavimo video nadzor na solarni pogon – ističe Paunović.

Radi efikasnijeg odlaganja otpada u urbanim delovima naselja, postavljaju se novi, polupodzemni kontejneri.

-Ovi kontejneri doprinose čistijem i uređenijem javnom prostoru, smanjenju neprijatne mirise i omogućavaju građanima komfornije odlaganje otpada. Jedan polupodzemni kontejner ima kapacitet kao pet manjih, običnih. U vezi s tom novinom u planu je kupovina dva nova kamiona, jednog za polupodzemne kontejnere i drugog za odvoz kumunalnog otpada. Osim toga, nabavićemo nešto što nam je možda i važnije – čistilicu za ulice, koju viđamo u gradovima kako čisti trotoare i parkove, skuplja lišće i otpatke sa ulice. Kada se skinu četke i stavi raonik može da služi za čišćenje snega – kaže Paunović.

Spremnost zimske službe

Za vršioca dužnosti direktora mladi Surdučanin imenovan je pre četiri meseca, na početku mandata dočekala ga je oštra zima sa snegom, koji u ovom obimu na teritoriji staropazovačke opštine nije padao nekoliko godina.

-U Čistoći sam zaposlen već osam godina, između ostalog bio sam na poziciji tehničkog direktora, upoznat sam sa načinom funkcionisanja i tehničkim potencijalima ovog Javnog preduzeća i mislim da smo uspešno i na vreme reagovali. Palo je oko 35cm snega, dežurne službe su bile non-stop na terenu, čistili smo dva dana neprestano i posipali so. Prvi prioritet su nam ulice što vode od Surduka i od Krnješevaca do Stare Pazove. Zadovoljan sam kako smo to odradili. Po prestanku padavina mi imamo obavezu da u 24 časa očistimo saobraćajnice prvog prioriteta a za 48 časova one drugog prioriteta, gde spadaju ulice u kojima su škole, vrtići, Dom zdravlja, ambulante i groblja a zatim ulice trećeg prioriteta. U naš delokrug ne spadaju parkinzi kod železničkih stanica u Staroj i Novoj Pazovi, to bi trebalo da održava Železnica – objašnjava direktor.

Nove cene, opremanje i održavanje

Od početka godine povećane su cene usluga JKP Čistoća. Prema rečima direktora Paunovića, cene parkinga nisu menjane od 2012. godine do ovog januara.

-Za fizička lica 10 odsto su više cene odvoženja smeća, zakup tezge na pijacama, za pravna lica povećana je cena ulaska na deponiju, jer nismo mogli da se izborimo sa velikom količinom zemlje i šuta, koju donose firme, cena po kamionu je bila 120 dinara sada je 500 – 600. Poskupela su i grobna mesta. Nažalost, sve cene su više pa smo i mi morali da korigujemo naše. Detaljno sve se nalazi na našem sajtu – navodi direktor.

U pogledu opremljenosti vozila, po njegovoj oceni, stanje u Čistoći je zadovoljavajuće.

-Dobro je ali bi moglo biti i bolje – kaže Paunović.

Koliko bolje navodi se u Programu rada JKP Čistoća za 2026. godinu gde se među najvažnijim investicijama do 2028. godine u tabelarnom prikazu nalazi šest kamiona različite namene i nekoliko lakših teretnih i putničkih vozila.

U cilju pravovremenog i potpunog informisanja korisnika usluga i uopšte, građana, trebalo bi da bude ažuran i zvanični sajt JKP Čistoća, insistira Paunović.

U okviru aktuelnih poslova, zavisno od vremenskih prilika, biće nastavljene aktivnosti na ozelenjavanju javnih površina širom opštine Stara Pazova.

-U kontinuiranoj akciji uređenja zelenih površina realizovali smo sadnju novih sadnica u Novoj Pazovi, kao i na drugim zelenim površinama na teritoriji Opštine. Svakodnevno uređujemo zelene površine sa ciljem stvaranja zdravijeg, lepšeg i prijatnijeg životnog okruženja. Akcije sadnje deo su dugoročnog plana ozelenjavanja, uz posebnu pripremu terena i održavanja novozasađenih sadnica, kako bismo obezbedili njihov uspešan rast i dugovečnost. U narednom periodu nastavićemo sa redovnim aktivnostima na unapređenju i očuvanju zelenih površina na teritoriji naše opštine – najavljuje direktor Paunović na početku godine u kojoj JKP Čistoća puni 60 godina od osnivanja.

Branka Topalović

