Oprema i alati za četiri porodice

Zahvaljujući saradnji Opštine Šid i UNOPS-a, sada već bivši sakupljači sekundarnih sirovina dobili su vredne alate u okviru mere podrške „Nabavka opreme za rad/uspostavljanje prihoda“, a u okviru projekta „PRO lokalno upravljanje za ljude i prirodu“. Projekat finansiraju Švajcarska agencija za razvoj i UN, a uz lokalne samouprave i druge organizacije sprovode ga UNOPS, UNICEF, UNEP i UNFPA.

Ova mera podrške namenjena je isključivo porodicama iz prioritetne grupe korisnika, u ovom slučaju četiri porodice, koje su i pre početka izvođenja projekta mapirane kao sakupljači sekundarnih sirovina na šidskoj deponiji, čijim zatvaranjem ove porodice gube svoj primarni izvor prihoda.

Porodice iz šidske opštine opredelile su se za opremu iz domena poljoprivrede i građevinarstva, poput motokultivatora, trimera, motorne testere, mešalica za beton i strujnih agregata.

