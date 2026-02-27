OFK Bosut u nastavku sezone – Škola fudbala i nova pojačanja

Fudbalski klub OFK Bosut iz Bosuta u nastavak sezone ulazi sa jasnim planom razvoja, kako kroz rad sa najmlađima, tako i kroz jačanje prvog tima.

Iz kluba je saopšteno da 21. februara počinje Škola fudbala, a poziv da se priključe i postanu deo kluba upućen je deci svih uzrasta. Cilj je stvaranje zdravog sportskog okruženja, razvoj fudbalskih veština i negovanje timskog duha kod najmlađih.

Paralelno sa tim, OFK Bosut nastavlja da jača igrački kadar. Prvo pojačanje kluba je krilni fudbaler Slobodan Boba Radić, koji u Bosut dolazi iz ekipe Graničara iz Jamene.

Gol OFK „Bosuta“ u prolećnom delu prvenstva čuvaće Aleksa Koplić, mladi, ali već iskusni čuvar mreže koji dolazi iz Borca iz Martinaca. Tokom karijere branio je i za FK Podrinje (Mačvanska Mitrovica), FK Budućnost (Salaš Noćajski) i FK BSK (Bešenovo).

Redove kluba pojačao je i Ognjen Grbić, talentovani fudbaler koji u OFK „Bosut“ stiže iz Hajduka iz Višnjićeva, a ranije je nastupao za FK Podrinje (Mačvanska Mitrovica), FK LSK (Laćarak) i FK Obilić (Kukujevci).

Na spisku zimskih pojačanja nalazi se i Ognjen Cicvarić, mladi i perspektivni fudbaler koji u Bosut dolazi iz ekipe Sparte iz Grgurevaca. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za FK Podrinje (Mačvanska Mitrovica), FK Rudar (Vrdnik), FK Hajduk (Divoš) i FK Obilić (Kukujevci).

Posebnu pažnju u klubu izazvala je i vest o produžetku saradnje sa Žikom Kovačevićem, koji je još jednom potvrdio vernost klubu iz Bosuta. Iako su mnogi smatrali da je njegova fudbalska karijera pri kraju, Kovačević je to demantovao potpisivanjem ugovora sa klubom do 2029. godine, uz najavu da će saradnja biti produžena i nakon toga – sve do trenutka kada njegov sin Vuk zaigra u dresu kluba.

Kovačević je primer kako se voli klub i šta znači istinska vernost, a iako ima tek 30 godina, već je jedna od legendi OFK Bosuta.

Iz uprave OFK „Bosuta“ poručuju da je cilj kluba da kroz rad sa decom i jačanje seniorskog tima obezbedi stabilan razvoj i dobre rezultate u nastavku prvenstva. Sve informacije kako o Školi fudbala kao i o svim drugim dešavanjima u klubu biće objavljene na zvaničnim društvenim mrežama.

-Radimo na tome da marketing kluba podignemo na malo viši nivo, a u sklopu toga u planu je da uskoro sa radom krene i naš zvanični veb sajt – kaže Mića Nedić, jedan od članova uprave kluba.

