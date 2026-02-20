  • petak, 20. februar 2026.
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

20. februar 2026. godine

Naslov: Mesto

Autor: Ani Erno

  Francuska književnica i profesorka književnosti Ani Erno, dobitnica Nobelove nagrade za književnost, poznata je po knjigama: „Zaposednutost“, „Jedna žena“, „Godine“ i mnogim drugim. Njen roman „Mesto“ govori o njenom odnosu sa ocem ali je i svojevrsna sociološka studija francuskog društva 20. veka.

  Erno daje intimni portret svog oca, od njegovog radničkog porekla u Normandiji do vlasnika male prodavnice, ističući klasni i kulturni jaz koje je njeno obrazovanje stvorilo između njih. Učenje i čitanje smatrao je nepotrebnim luksuzom ili gubljenjem vremena. Rad je za njega podrazumevao isključivo manuelni proces.

„Pred ljudima koje je smatrao važnim bio je ukočen i stidljiv, nikada nije postavljao pitanja. Ukratko, ponašao se pametno. Ta se pamet sastojala u činjenici da je svestan naše inferiornosti i da je odbacuje tako što je skriva najbolje što može. ( citati iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

