Dvostruko srebro i bronza za Šid na Kobasicijadi u Turiji

Delegacija Udruženja Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid boravila je na 42. Kobasicijadi u Turiji, jednoj od najpoznatijih i najposećenijih gastronomskih manifestacija u regionu.
Predstavnici Udruženja takmičili su se u disciplinama pravljenja sveže i suve kobasice, ostvarivši zapažene rezultate u konkurenciji brojnih izlagača i proizvođača.
U kategoriji suvih kobasica članovi Udruženja postigli su sledeće rezultate:
Kategorija „Van Turijska kobasica“:
- mesto – Branislava Lazarov
- mesto – Jovan Bašić
Kategorija „Industrijska kobasica“:
- mesto – Prerada mesa Lemaić Šid
Pored takmičarskog dela, delegacija je iskoristila priliku da promoviše predstojeće manifestacije u Šidu – Sremsku kobasicijadu i Srem Klob Kob Fest, predstavljajući bogatu tradiciju, kvalitet i autentične ukuse Srema.
Učešće na ovoj prestižnoj manifestaciji još jednom je potvrdilo da Šid ima svoje mesto među vrhunskim proizvođačima kobasica i čuvarima gastronomske tradicije.
tekst i foto Udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid