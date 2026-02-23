  • ponedeljak, 23. februar 2026.
Dvostruko srebro i bronza za Šid na Kobasicijadi u Turiji
Dvostruko srebro i bronza za Šid na Kobasicijadi u Turiji

23. februar 2026. godine

Delegacija Udruženja Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid boravila je na 42. Kobasicijadi u Turiji, jednoj od najpoznatijih i najposećenijih gastronomskih manifestacija u regionu.

Predstavnici Udruženja takmičili su se u disciplinama pravljenja sveže i suve kobasice, ostvarivši zapažene rezultate u konkurenciji brojnih izlagača i proizvođača.

U kategoriji suvih kobasica članovi Udruženja postigli su sledeće rezultate:

Kategorija „Van Turijska kobasica“:

  1. mesto – Branislava Lazarov
  2. mesto – Jovan Bašić

Kategorija „Industrijska kobasica“:

  1. mesto – Prerada mesa Lemaić Šid

Pored takmičarskog dela, delegacija je iskoristila priliku da promoviše predstojeće manifestacije u Šidu – Sremsku kobasicijadu i Srem Klob Kob Fest, predstavljajući bogatu tradiciju, kvalitet i autentične ukuse Srema.

Učešće na ovoj prestižnoj manifestaciji još jednom je potvrdilo da Šid ima svoje mesto među vrhunskim proizvođačima kobasica i čuvarima gastronomske tradicije.

tekst i foto Udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid

