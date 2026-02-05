  • četvrtak, 5. februar 2026.
Dve saobraćajne nezgode na sremskim putevima
Dve saobraćajne nezgode na sremskim putevima

5. februar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Rume i Inđije, registrovane su dve saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.

