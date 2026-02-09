Devet medalja za atletičare Sirmiuma na tri takmičenja

U nedelju, 8. februara, održana su čak tri takmičenja u atletskim dvoranama, dva u Novom Sadu gde su na Prvenstvima Vojvodine nastupali najbolji seniori i stariji pioniri (U16), dok je u Beogradu održano prvenstvo Beograda za mlađe pionire (U14). Atletičari Sirmiuma iz Sremske Mitrovice su nastupali na sva tri takmičenja i osvojili devet medalja.

Vanja Zorić je samo svojih 15 god postala šampionka Vojvodine u disciplini 60m prepone za seniorke. Istom titulom (60m s preponama) kod starijih pionira okitio se Relja Miletić.

Lenka Šuljmanac i Ognjen Tubić su vicešampioni Vojvodine u skoku u vis za starije pionire. Filip Kovačević je osvojio bronzu na 60m za starije pionire.

U Beogradu, u konkurenciji mlađih pionira/ki (U14) zablistale su Maša Pavlović i Teodora Laketić, o kojima će se tek pisati u budućnosti.

Maša je bila druga na 60m i prva na 200m, dok je Teodora pobedila na 60m i bila druga na 200m.

-Odlična uvertira i dobro tempirana forma, pred prvenstva Srbije za mlađe i starije pionire koja nas očekuju sledećeg vikenda. Sjajan posao je odradila i Vanja Milanović, najmlađi trener u klubu, koja je vodila mlađe pionire u Beogradu – izjavio je trener Slobodan Macanović.

