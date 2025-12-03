  • sreda, 3. decembar 2025.
Promocija novog broja „Sunčanog sata“ i Festival „Sremsko Praskozorje“ 6. decembra
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
Promocija novog broja „Sunčanog sata“ i Festival „Sremsko Praskozorje“ 6. decembra

3. decembar 2025. godine

Ustanova za negovanje kulture „Srem“ organizuje u subotu, 6. decembra, promociju 32. broja časopisa za nauku, umetnost i kulturu „Sunčani sat“, kao i festival etno muzike „Sremsko Praskozorje“. Program počinje u 14 časova u Galeriji „Lazar Vozarević“.

U programu promocije časopisa učestvovaće prof. dr Slađana Milenković, glavni i odgovorni urednik, prof. dr Nenad Lemajić, član uredništva, direktor Ustanove za negovanje kulture „Srem“ Damir Savić, prim. dr Dimitrije Stojšić, kao i Dragan Đorđević, umetnički direktor „Srem Folk Festa“.

Muzički deo programa biće u znaku festivala „Sremsko Praskozorje“, uz učešće više kulturno-umetničkih i muzičkih društava. Nastupiće Muzičko društvo „Praskozorje etno“ Ravnje, Muzičko društvo „Sretenjska svitanja“ Orašac, Društvo za negovanje tradicionalne muzike „Oganj“ Mačvanska Mitrovica i Muzičko društvo „Dubljanske dole“ Dublje.

U programu će učestvovati i vokalni solisti Radmila Dragutinović, Predrag Belovuković i Goran Majstorović, dok će Vukan Boričić nastupiti kao guslar.

Promociju će voditi Gordana Đurić i Nenad Đokić.

