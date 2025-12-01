Predstavljanje knjige Jelice Džugurdić u biblioteci

U četvrtak 4. decembra u 18 sati u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ održaće se promocija knjige „Pesmo moja“ naše sugrađanke Jelice Džugurdić. Autorka je mitrovčanima poznata po ranije objavljenim trima zbirkama ljubavnih sthova. I četvrtom zbirkom „Pesmo moja“ ostaje verna motivu ljubavi, najvećem pokretaču u životu.

U programu će, osim autorke učestvovati, Mirjana Marković, predsednik Književne zajednice Sremska Mitrovica, recenzent knjige, dok će stihove čitati književnica Jasna Arbanas i glumac Zvonko Bednar. U muzičkom delu programa nastupiće kantautor Hajrudin Durmanović. Program će moderirati Milijana Dmitrović Torma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.