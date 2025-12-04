Beočinci obeležili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Kulturnom centru opštine Beočin sino’ je održana javna tribina „Rušimo barijere: Promena društvenih stereotipa o ženama sa invaliditetom“ koja je organizovana u saradnji sa udruženjem „Čarolija 2020“ – Centar za edukaciju dece i odraslih.

Ova tribina posvećena je položaju, izazovima i snazi žena sa invaliditetom, kao i neophodnosti uklanjanja duboko ukorenjenih predrasuda u društvu, a na njoj su govorile psihološkinja i stručnjak za podršku ženama iz marginalizovanih grupa Tanja Stojšić Petković i predsednica Upravnog odbora Centra „Inkluzivna Srbija“, žena sa invaliditetom, aktivistkinja i sportistkinja koja uprkos izazovima aktivno trenira boćanje, Barbara Bogdanović. Moderatorka je bila Gabriela Radetić Burić. Pored inspirativnih priča naših večerašnjih gošći, posetioci su imali priliku da se upoznaju sa radom akademske slikarke Dejane Nežić poznate kao „Mama sa krilima“ koja je publici predstavila svoje radove ali i pokazala proces nastanka

novih umetničkih dela, slikajući nogama, što je njen prepoznatljiv pristup slikarstvu.

Događaju su u društvu v.d. direktorke Kulturnog centra opštine Beočin Tanje Drljače prisustvovale predsednica opštine Beočin Biljana Janković, članica Opštinskog veća zadužena za oblast obrazovanja, zdravstvenu i dečiju zaštitu i socijalna davanja Marica Savković i članica Opštinskog veća zadužena za oblast kulture, nacionalne manjine i verske zajednice Jelena Kamenarović.

Ova tribina organizovana je u okviru programa manifestacije „I ja sam kao drugi“ koji je upriličen povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Kulturni centar opštine Beočin je takođe, u utorak, 2. decembra bio domaćin likovno-kreativne radionice za učenike beočinskog odeljenja OŠ „Milan Petrović“, a u četvrtak, 4. decembra u 19 časova predviđeno je svečano otvaranje tradicionalne godišnje izložbe slika Opštinske organizacije invalida rada, u okviru koje će svoje radove publici predstaviti naši sugrađani, članovi pomenute organizacije.

foto: Ismet Ademovski

