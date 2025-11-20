Više sredstava za vantelesnu oplodnju za parove iz Rume

Ruma-Izmenama Odluke o vantelesnoj oplodnji, iz budžeta Opštine Ruma povećaće se sredstva za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i to na 400.000 dinara. Prvobitna odluka je doneta 2016.godine kada je definisan iznos od 220.000 dinara po paru, koji devet godina nije menjan, do današnje sednice Skupštine opštine Ruma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.