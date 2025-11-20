  • četvrtak, 20. novembar 2025.
Više sredstava za vantelesnu oplodnju za parove iz Rume
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Više sredstava za vantelesnu oplodnju za parove iz Rume

20. novembar 2025. godine

Ruma-Izmenama Odluke o vantelesnoj oplodnji, iz budžeta Opštine Ruma povećaće se sredstva za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i to na 400.000 dinara. Prvobitna odluka je doneta 2016.godine kada je definisan iznos od 220.000 dinara po paru, koji devet godina nije menjan, do današnje sednice Skupštine opštine Ruma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Rekordna efikasnost: Ekipe „Srem-gasa“ prosečno na terenu za manje od 14 minuta
categories_image
MUP: Otkriveno 155 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i više od 2.000 prekršaja vozača teretnih vozila
categories_image
Pregled saobraćajnih prekršaja i identifikacija vozača putem eUprave
categories_image
Dan ženskog preduzetništva u Rumi
categories_image
Karijerni dan u Mitrovačkoj gimnaziji
categories_image
Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti | Irig | Ruma

Ruma i Irig u ponedeljak bez vode

categories_image

Vesti | Inđija

Inđijski mališani u poseti preds...

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

Večernja predstava „Srce v...

categories_image

Vesti | Inđija

Šest miliona dinara za inđijske ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt