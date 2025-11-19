  • sreda, 19. novembar 2025.
Više saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
Više saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima

19. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Šida i Rume, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene tri osobe.

