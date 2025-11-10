Obaveštenje o radu sektora “Komunalija” tokom predstojećih praznika

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju korisnike o radu službi tokom predstojećih praznika – utorak, 11. novembar.

Sektor Gradska čistoća – odvoz otpada se vrši po redovnom planu

Reciklažno dvorište – ne radi

Sektor Parking servis – ne radi

Sektor Administarcija- ne radi

Sektor Pogrebne usluge – dežurstvo

Sektor Gradska pijaca – radi smanjenim intenzitetomSektor Gradsko zelenilo- ne radi

Sektor Zoohigijena – ne radi

Sektor Higijena grada – radi smanjenim intenzitetom

