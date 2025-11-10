  • ponedeljak, 10. novembar 2025.
Obaveštenje o radu sektora “Komunalija” tokom predstojećih praznika
Servis
0 Komentara

Obaveštenje o radu sektora “Komunalija” tokom predstojećih praznika

10. novembar 2025. godine

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju korisnike o radu službi tokom predstojećih praznika – utorak, 11. novembar.

Sektor Gradska čistoća – odvoz otpada se vrši po redovnom planu
Reciklažno dvorište – ne radi
Sektor Parking servis – ne radi
Sektor Administarcija- ne radi
Sektor Pogrebne usluge – dežurstvo
Sektor Gradska pijaca – radi smanjenim intenzitetomSektor Gradsko zelenilo- ne radi
Sektor Zoohigijena – ne radi
Sektor Higijena grada – radi smanjenim intenzitetom

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
categories_image
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica tokom predstojećeg praznika
categories_image
Dve osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu
categories_image
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja
categories_image
Promena režima saobraćaja tokom Ulične trke povodom Dana grada
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Četiri osobe povređene u saobraćaju

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt