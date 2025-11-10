Obaveštenje o radu sektora “Komunalija” tokom predstojećih praznika

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju korisnike o radu službi tokom predstojećih praznika – utorak, 11. novembar.
Sektor Gradska čistoća – odvoz otpada se vrši po redovnom planu
Reciklažno dvorište – ne radi
Sektor Parking servis – ne radi
Sektor Administarcija- ne radi
Sektor Pogrebne usluge – dežurstvo
Sektor Gradska pijaca – radi smanjenim intenzitetomSektor Gradsko zelenilo- ne radi
Sektor Zoohigijena – ne radi
Sektor Higijena grada – radi smanjenim intenzitetom