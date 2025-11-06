Verska nastava dobija novi status u školama Srbije

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije uputilo je danas osnovnim i srednjim školama instrukcije o primeni novih propisa o novom zapošljavanju i dodatnom radnom angažovanju nastavnika verske nastave.

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, omogućeno je da status nastavnika verske nastave bude izjednačen sa statusom ostalih nastavnika i da budu angažovani na neodređeno vreme, kao i da verska nastava bude izborni predmet.

Nastavnici verske nastave do sada su mogli biti angažovani isključivo na određeno vreme, na period od 12 meseci za svaku školsku godinu.

Ministarstvo prosvete obavestilo je direktore osnovnih i srednjih škola na koji način da pokrenu potrebne procedure i da izraze potrebu za zapošljavanjem veroučitelja na neodređeno vreme.

srbija.gov.rs

