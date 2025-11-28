  • petak, 28. novembar 2025.
STANJE U SAOBRAĆAJU: Tri registrovane nezgode, poginula četiri lica
STANJE U SAOBRAĆAJU: Tri registrovane nezgode, poginula četiri lica

28. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Sremske Mitrovice i Iriga, registrovane su tri saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Iriga, život su izgubile četiri osobe.

