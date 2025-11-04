Sredstva za pošumljavanje opštine Inđija

Opština Inđija dobila je sredstva za pošumljavanje, pošto je predsednik opštine Marko Gašić potpisao ugovor sa predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine, vredan više od pet miliona dinara. Sredstva će biti usmerena u revitalizaciju zelenih površina uz inđijsku trim stazu, u funkciji zaštite životne sredine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.