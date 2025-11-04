  • utorak, 4. novembar 2025.
Sredstva za pošumljavanje opštine Inđija
Vesti | Inđija
0 Komentara

Sredstva za pošumljavanje opštine Inđija

4. novembar 2025. godine

Opština Inđija dobila je sredstva za pošumljavanje, pošto je predsednik opštine Marko Gašić potpisao ugovor sa predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine, vredan više od pet miliona dinara. Sredstva će biti usmerena u revitalizaciju zelenih površina uz inđijsku trim stazu, u funkciji zaštite životne sredine.

