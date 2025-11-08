Rebalansom izvršena preraspodela sredstava

Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova, na 12. sednici Skupštine opštine, ukupan obim budžeta nije promenjen u odnosu na prvi rebalans iz juna meseca, iznos je ostao 4.844.453.000 dinara. Promene su izvršene u strukturi prihoda i rashoda.

Za oko tri miliona su uvećani poreski prihodi, za nešto više od devet miliona su uvećani prihoda od transfera sa drugih nivoa vlasti, a smanjena su primanja od prodaje nepokretnosti, mešoviti i neodređeni prihodi, kao i prihodi od novčanih kazni, dobara i usluga.

U okviru ukupnih rashoda najviše su povećani tekući rashodi, za 166 miliona i sada iznose 3.860.449.000 dinara. Uvećani su iznosi izdataka za korišćenje usluga a smanjeni su izdaci za nefinansijsku imovinu, dotacije, donacije i transferi kao i nekoliko manjih stavki.

Shodno drugom rebalansu budžeta planovi rashoda po programima znatno su umanjeni za urbanizam i prostorno planiranje – izdvojeno je 466 miliona dinara što je oko 141 milion manje od iznosa prilikom prvog rebalansa. Za komunalne delatnosti namenjeno je oko 430 miliona što je 20 miliona manje, za predškolsko vaspitanje biće izdvojeno 826 miliona što je 14 i po miliona manje a za zaštitutu životne sredine umanjenje iznosi oko osam miliona dinara i sada planirana suma je 113 i po miliona dinara.

Više nego što je u junu planirano, biće izdvojeno za organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu 541 milion dinara što je povećanje za oko 94 miliona, za socijalnu i dečju zaštitu blizu 529 što je oko 38 miliona više, za razvoj kulture i informisanja 300 miliona oko 10 više, a za politički sistem lokalne samouprave planirano je 13 miliona više u odnosu na prethodni rebalans, što sada iznosi oko 139 miliona dinara.

Na istoj sednici lokalnog parlamenta sa novinama u opštinskom budžetu usklađeni su i budžeti javnih komunalnih preduzeća. Usvojeni su rebalansi programa poslovanja Čistoće, Vodovoda, Urabanizma i Toplane.

Odbornici su prihvatili ostavku opštinskog javnog pravobranioca Ksenije Savić i doneli Rešenje o postavljenju Vanje Gagić.

Na Dnevnom redu su bile personalne izmene u nekoliko školskih odbora i još nekoliko tema iz delokruga lokalnog parlamenta.

Sednici Skupštine opštine prisustvovao je predsednik Opštine Đorđe Radinović sa saradnicima.

B. Topalović

