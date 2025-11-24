Održana sednica inđijske Skupštine

Odbornici lokalnog parlamenta u Inđiji, u okviru 14. sednice, usvojili su niz tačaka iz oblasti svoje nadležnosti. Odluka o organizaciji Opštinske uprave Opštine Inđija bila je jedna od tačaka dnevnog reda sednice, na kojoj je razmatran i niz tačaka koje se odnose na rad Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, dok je za direktora Javnog preduzeća „Ingrin“ izabran Dejan Vasić.

Za opštinskog javnog pravobranioca postavljen je Branislav Mazinjanin, a razmatrana su i ostala kadrovska pitanja, članstvo u opštinskim komisijama, Upravnim i Školskim odborima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.