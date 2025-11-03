  • ponedeljak, 3. novembar 2025.
Nova etapa gasifikacije u Sremskoj Mitrovici: JP„Srem-gas“ proširuje mrežu u Maloj Slavoniji
Nova etapa gasifikacije u Sremskoj Mitrovici: JP„Srem-gas“ proširuje mrežu u Maloj Slavoniji

3. novembar 2025. godine

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica nastavlja radove na gasifikaciji naselja Mala Slavonija. U okviru ovog projekta, koji je deo šireg plana za kompletnu gasifikaciju ovog naselja, izgradnja gasne mreže biće proširena u Ravnogorskoj ulici, u dužini od oko 500 metara.

Ovaj značajan projekat, koji finansira i izvodi JP „Srem-gas“, omogućava povezivanje dodatnih domaćinstava i privrednih objekata na gasnu mrežu, čime će se unaprediti energetska efikasnost. Proširenje mreže predstavlja korak ka održivom razvoju naselja i poboljšanju životnog standarda građana Sremske Mitrovice.

– Nastavak gasifikacije naselja Mala Slavonija je korak ka boljoj energetskoj infrastrukturi, kojim izlazimo u susret potrebama naših građana. Građani su naš prioritet i uvek pažljivo slušamo njihove potrebe kako bismo im pružili najbolje uslove za život i rad. Ovaj projekat omogućava širenje gasne mreže, čime ćemo omogućiti većem broju domaćinstava i preduzeća da koriste prirodni gas – ekološki prihvatljiv i ekonomski povoljan izvor energije – rekao je Dražen Riđošić v.d.direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Nastavak gasifikacije značajno će doprineti daljem unapređenju energetske infrastrukture u ovom delu grada, čineći prirodni gas dostupnijim širem broju korisnika, uz efikasnije i ekološki prihvatljivije grejanje.

U naselju Mala Slavonija postoji veliki broj građana koji su izrazili zainteresovanost za priključenje na gasnu mrežu. Sa njima su već potpisani ugovori, prema kojima se JP „Sremgas“ obavezuje da će završiti sve potrebne radove i omogućiti im priključenje do oktobra sledeće godine. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, ovaj proces bi mogao biti završen i pre planiranog roka. Ova proširenja odnosiće se na Vidovdansku i Ozrensku ulicu, čime će se omogućiti još veći broj domaćinstava i preduzeća da koriste prirodni gas kao ekološki prihvatljiv i ekonomičan izvor energije.

