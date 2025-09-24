  • sreda, 24. septembar 2025.
Pet saobraćajnih nesreća
Pet saobraćajnih nesreća

24. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Šida, Stare Pazove i Sremske Mitrovice, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda. Dve osobe su povređene.

