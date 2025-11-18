Na graničnom prelazu Šid otkriveno 19 migranata

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid je tokom protekle nedelje sprečen pokušaj dve grupe, od ukupno 19 ilegalnih migranata, da neopaženo pređu granicu.
Detaljnom kontrolom 14. novembra je u tovarnom delu kamiona, koji je prevozio aluminijumsku stolariju ka Švajcarskoj, pronađeno 10 osoba različitog pola i uzrasta.
Nekoliko dana ranije je prilikom pregleda tovarnog prostora kamiona, otkriveno devet ilegalnih migranata, skrivenih među kućnom hemijom čije je krajnje odredište bila Španija.
U oba slučaja otkrivena lica su predata u dalju nadležnost policije.
Izvor/foto: carina.rs