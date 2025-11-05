KPZ Sremska Mitrovica obeležio 130 godina postojanja

Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici svečanom akademijom 4. novembra obeležio je 130 godina postojanja, u prisustvu brojnih zvanica i delegacija.

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nenad Vujić tom prilikom istakao je da je taj zavod danas moderna penološka ustanova koja je bila začetnik u sprovođenju mnogobrojnih projekata koji stavljaju na prvo mesto čoveka i njegovu dobrobit. Vujić je podsetio na to da je ovaj zavod prvi počeo da sprovodi pilot-projekat za obuku rada osuđenika sa psima, čime je Srbija postala treća evropska država koja je implementirala program koji daje najbolje rezultate u savremenoj penološkoj praksi.

Mitrovački KPZ deo je važnog međunarodnog projekta u okviru Erasmus programa Evropske unije, čiji je cilj resocijalizacija osuđenika putem sporta, koji podrazumeva njihov angažman u lokalnim fudbalskim klubovima, uz mogućnost kasnijeg zaposlenja. Ovaj projekat okupio je sadašnje i bivše osuđenike iz Nemačke, Holandije, Norveške, Velike Britanije i Irske, a u završnici istog u Sremskoj Mitrovici organizovan je veliki međunarodni turnir.

Zaposleni su iskoristili postojeće resurse, kao što je ergela konja koja postoji od kraja Drugog svetskog rata, kako bi unapredili život lokalne zajednice u vidu sprovođenja hipoterapije u radu sa decom sa poteškoćama u razvoju.

-Životi ljudi su nam povereni na staranje i odgovornost svih zaposlenih je izuzetno velika, ali isto tako i cele društvene zajednice, koja treba da prihvati, a ne da oteža povratak bivših osuđenika u sredinu iz koje dolaze – istakao je ministar Vujić.

U zavodu u Sremskoj Mitrovici sprovode se i obuke za varioce, stolare, krojače, bravare i mehaničare grejne i rashladne tehnike, za koje osuđenici stiču sertifikate i neophodno radno iskustvo u zavodskim pogonima.

U Sremskoj Mitrovici je 2021. godine otvoren moderan paviljon za smeštaj 320 osuđenika, a u toku su radovi na izgradnji još jednog paviljona za 192 lica, kako bi se dodatno rasteretili smeštajni kapaciteti.

