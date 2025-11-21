IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Baumgartner

Autor: Pol Oster

Pol Oster, savremeni američki pisac (preminuo 2024.), svojim poslednjim romanom „Baumgartner“ se na neki način oprostio od svojih čitalaca. Glavni junak romana, Saj Baumgartner se suočava sa starošću, telesnom slabošću i usamljenošću. Saj je intelektualac, profesor emeritus na Prinstonu, koji poslednjih desetak godina živi kao udovac. Godinama pokušava da se oprosti od svoje supruge, spisateljice, koja je stradala nesrećnim slučajem, surfujući. Kroz priče i pesme koje je pisala, Baumgartner se vraća uspomenama, kopajući po nataloženim sopstvenim sećanjima. Kroz turoban humor daje šansu novom početku.

„Da li jedan događaj mora biti istinit da bismo ga prihvatili kao stvarnog, ili ga i samo verovanje u njegovu istinitost već čini stvarnim, čak i ako se ono što se navodno desilo zapravo nije dogodilo.“ (citat iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

