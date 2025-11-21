  • petak, 21. novembar 2025.
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
Društvo
0 Komentara

IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

21. novembar 2025. godine

Naslov: Baumgartner

Autor: Pol Oster

Pol Oster, savremeni američki pisac (preminuo 2024.), svojim poslednjim romanom „Baumgartner“ se na neki način oprostio od svojih čitalaca. Glavni junak romana, Saj Baumgartner se suočava sa starošću, telesnom slabošću i usamljenošću. Saj je intelektualac, profesor emeritus na Prinstonu, koji poslednjih desetak godina živi kao udovac. Godinama pokušava da se oprosti od svoje supruge, spisateljice, koja je stradala nesrećnim slučajem, surfujući. Kroz priče i pesme koje je pisala, Baumgartner se vraća uspomenama, kopajući po nataloženim sopstvenim sećanjima. Kroz turoban humor daje šansu novom početku.

„Da li jedan događaj mora biti istinit da bismo ga prihvatili kao stvarnog, ili ga i samo verovanje  u njegovu istinitost već čini stvarnim, čak i ako se ono što se navodno desilo zapravo nije dogodilo.“ (citat iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Humanitarno veče za Strahinju Kovačević Kavaz
categories_image
Šesnaestogodišnjak uhvaćen sa 691 gramom marihuane
categories_image
Stambeno zbrinute još tri porodice
categories_image
Svetosavska omladina iz Laćarka obradovala mališane u mitrovačkoj bolnici
categories_image
Isplata redovnih i privremenih novčanih naknada
categories_image
Radionica „Imam pravo da čitam, pišem i slikam ćirilicu“ održana u mitrovačkoj biblioteci
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Mitrovčani glasali za opremanje ...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Sredstva za Školu roditeljstva

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti | Inđija

Bioskop na otvorenom

categories_image

Društvo | Sremska Mitrovica

Ja 100, on 50 – pa gde se ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt