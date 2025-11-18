Dve radionice za celu porodicu u Pećincima

Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica“ iz Pećinaca u saradnji sa udruženjem „Čarolija“ iz Novog Sada, organizuje radionice za decu koja u porodici imaju brata ili sestru sa smetnjama u razvoju.

Kako su rekli u Razlikovnici, na radionicama, koje će biti organizovane kroz dva modula – prvi 23. novembra od 12.00 do 14.00 časova za decu, i drugi od 28. novembra od 18.00 časova za roditelje, razgovaraće se o važnosti iskazivanja osećanja, kako da se zatraži podrška bez osećaja griže savesti, dok će se sa roditeljima razgovarati na koji način mogu da pomognu i da osnaže dete.

Program radionica vodi Vesna Protulipac, psiholog i geštalt psihoterapeut u edukaciji i Dušan Vuletić, timski trener i trener PEAT tehnike.

Učešće je besplatno, ali su prijave obavezne putem broja 063/7205-576 (Aleksandra).

Radionica pod nazivom „Moje mesto u porodici – ko sam ja osim brata ili sestre?“ podržana je i od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, pod potkroviteljstvom Vlade AP Vojvodine.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.