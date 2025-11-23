„Dani Krančevića” okupili mlade talente i stručnjake

U Sremskoj Mitrovici je od 13. do 17. novembra održana koncertno-edukativna manifestacija „Dani Krančevića“, u organizaciji Udruženja „Bingo“, a uz podršku Gradske uprave za kulturu, sport i mlade.

Tokom četiri dana Festivala, koji je okupio mlade talente, stručnjake i poštovaoce horske umetnosti, u različitim ustanovama kulture i obrazovanja smenjivali su se stručne radionice i koncertni sadržaji posvećeni očuvanju i negovanju horske muzike.

Prema rečima Jovanke Ivanić, koordinatorke projekta, Festival je koncipiran tako da sadrži edukativni, takmičarski i koncertni deo, a na svakom od koncerata izvedena su i dela Petra Krančevića, kompozitora u čiju čast se i realizuje ova manifestacija.

-Prvog dana u Muzičkoj školi “Petar Krančević” održana je horska radionica za srednjoškolce i studente, koju je vodio Vuk Milanović, dirigent i kompozitor iz Novog Sada, a druga edukativna radionica koja je održana u gradskoj biblioteci bila je namenjena dirigentima i nastavnicima u cilju njihovog stručnog usvaršavanja. Prvi put ove godine Udruženje “Bingo” kao organizator ove manifestacije je otvorilo konkurs u junu za sve mlade kompozitore da napišu svoje autorsko delo. Žiri u stastavu Tamara Kvadroni Basarić i Milan Aleksić, kompozitori i Ana Ćosović, dirigentkinja, za pobedničku kompoziciju odabrao je onu koju je napisala Kristina Mićić, studentkinja Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. Njoj je na završnom koncertu polaznika omladinske radionice i foruma u Visokoj školi “Sirmijum” uručena novčana nagrada, kao i umetnička slika, poklon Udruženja likovnih umetnika “Sirmijum” – istakla je Jovanka Ivanić.

Festival je zvanično otvoren nastupom zrenjaninskog vokalnog kvarteta „Vita brevis“ u Galeriji “Lazar Vozarević”, a drugi koncert održan je u Sabornoj crkvi Svetog Dimitrija, kada se predstavilo Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, kojim je dirigovala Vera Carina. Reč je o društvu koje je prvo formirano na teritoriji nekadašnje teritorije Srbije, a Petar Krančević je svoja prva umetnička znanja i horska iskustva sticao upravo u Pančevu, radeći sa takvim velikim horskim sastavom. Takođe, tokom trajanja Festivala predstavljen je zbornik „Horska muzika Petra Krančevića“.

Udruženje “Bingo”, iza kojeg stoji Luka Ivanić, odlučilo je da završni koncert bude humanitarnog karaktera, tako da je ulaznica bila dobrovoljni prilog kao pomoć u lečenju sugrađanki Jovani.

S. Mihajlović

