  • sreda, 19. novembar 2025.
Dan ženskog preduzetništva u Rumi
Društvo | Ekonomija | Vesti | Ruma
0 Komentara

Dan ženskog preduzetništva u Rumi

19. novembar 2025. godine

Ruma-Povodom Dana ženskog preduzetništva, 19.novembra, ministarka privrede Adrijana Mesarović, obišla je žensku preduzetničku radnju „Dućan torti“ Vesne Atković iz Rume. Ova preduzetnica je na konkursu podrške ženama preduzetnicama resornog ministarstva dobila 500.000 dinara bespovratnih sredstva za nabavku opreme neophodne za proces proizvodnje torti, čime sa suprugom Stevom intenzivno bavi 15 godina. Ovo je bila prilika da se pozovu žene preduzetnice na nov konkurs koji je raspisalo resorno ministarstvo.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Karijerni dan u Mitrovačkoj gimnaziji
categories_image
Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu
categories_image
Senka u službi vremena-Sunčani sat na zgradi škole u Malim Radnicima
categories_image
MUP: Snimanje fudbalske utakmice Sloven – Crvena zvezda
categories_image
Nedelja puna aktivnosti u „Pčelici“
categories_image
U ponedeljak sednica inđijske Skupštine
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Prijem kod gradonačelnika

categories_image

Društvo | Projekti | Šid

Predstavljanje knjige Zdenka Laz...

categories_image

Kultura | Vesti | Šid | Zabava

Jelica Brestovac pred šidskom pu...

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt