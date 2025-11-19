Dan ženskog preduzetništva u Rumi

Ruma-Povodom Dana ženskog preduzetništva, 19.novembra, ministarka privrede Adrijana Mesarović, obišla je žensku preduzetničku radnju „Dućan torti“ Vesne Atković iz Rume. Ova preduzetnica je na konkursu podrške ženama preduzetnicama resornog ministarstva dobila 500.000 dinara bespovratnih sredstva za nabavku opreme neophodne za proces proizvodnje torti, čime sa suprugom Stevom intenzivno bavi 15 godina. Ovo je bila prilika da se pozovu žene preduzetnice na nov konkurs koji je raspisalo resorno ministarstvo.

