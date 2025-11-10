  • ponedeljak, 10. novembar 2025.
Četiri saobraćajne nezgode u Sremu
10. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Rume, Sremske Mitrovice i Šida, registrovane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.

