17.novembra Javni poziv za mere energetske sanacije u rumskoj opštini
17.novembra Javni poziv za mere energetske sanacije u rumskoj opštini

13. novembar 2025. godine

Ruma-Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Opštine Ruma će biti raspisan u ponedeljak, 17. novembra, i trajaće 45 dana. Građani kao krajnji korisnici će na poziv moći da se prijave od 27. novembra, dok će period od 17. do 27. novembra iskoristiti za prikupljanje potrebne dokumentacije, istakla je Bojana Petković, predsednica Komisije za sprovođenje mera energetske sanacije.
Sve informacije u vezi sa javnim pozivom, kao i uslovi za učešće, biće dostupni na zvaničnoj internet stranici Opštine Ruma — www.ruma.rs.
Bojana Petković je dodala da je u toku i javni poziv za privredne subjekte, te uputila apel građanima da ukoliko imaju firmu ili majstora kod kog žele da realizuju mere energetske sanacije, da ih podsete da se prijave na konkurs koji je još uvek aktuelan.

