  • sreda, 22. oktobar 2025.
Večeras otvranje izložbe i humanitarna aukcija slika
Vesti | Beočin
0 Komentara

22. oktobar 2025. godine

U Kulturnom centru opštine Beočin večeras, 22. oktobara sa početkom u 19 časova

biće otvorena izložba i humanitarna aukcija slika nastalih tokom ciklusa umetničkih radionica „Bljesak u oku žene“.

Na umetničkim radovima koje su slikale sugrađanke, polaznice ovog programa, posetioci će imati priliku da vide različite teme i inspiraciju koja dolazi kada se stvara srcem. U okviru izložbe biće organizovana, sada već tradicionalna humanitarna aukcija što je svojevrsna prilika i namera Kulturnog centra da umetnost postane čin humanosti.

Sav prihod od prodaje slika biće uplaćen za podršku lečenju sugrađanke Tamare Ago iz Čerevića.

Za potpuni ugođaj, Kulturni centar je priredio i prigodan muzički program u oviru koga će za publiku nastupati Akustičarski duo braće Krstić.

Ulaz je slobodan.

Izložba je organizovana u okviru programa Oktobarskih svečanosti koje se tokom celog meseca održavaju u Beočinu povodom obeležavanja 16. oktobra Dana opštine.

foto: Kulturni centar opštine Beočin

