Uskoro javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima

Ruma-U Rumi će uskoro biti objavljeni pozivi građanima za energetsku sanaciju porodičnih objekata, a te mere podrazumevaju zamenu stolarije, nabavku kotlova na gas i biomasu, ugradnju solarnih panela, izolaciju i drugo. Opština Ruma i Ministarstvo rudarstva i energetike će zajedno sufinansirati 50 odsto vrednosti radova, dok će za socijalno ugroženije kategorije iznos subvencije biti i do 90 posto i finansiraće se direktno sredstvima resornog ministarstva. Novina je da će ove godine u realizaciji ovih mera moći da učestvuju privredni subjekti iz cele zemlje. Realizacija ovih mera definisana je u nedavno usvojenom Pravilniku.

