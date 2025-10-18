  • subota, 18. oktobar 2025.
U ponedeljak dan žalosti, dopunske posete za porodice povređenih u mitrovačkoj bolnici
Društvo | Crna hronika | Sremska Mitrovica
U ponedeljak dan žalosti, dopunske posete za porodice povređenih u mitrovačkoj bolnici

18. oktobar 2025. godine

Prema informacijama koje je jutros saoptio direktor mitrovačke Opšte bolnice, Vojislav Mirnić, trenutno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovano 39 pacijenata, povređenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče na jaračkom putu, kada je autobus koji je prevozio radnike kompanije HealthCare iz Rume sleteo sa puta i prevrnuo se.

– Sedam teže povređenih se nalazi na jedinici intenzivne terapije. Imamo spremne pacijente za otpust, na odeljenju opšte hirurgije njih 13, a na odeljenju ortopedije njih dvoje. I dalje se radi dopunska dijagnostika za sve pacijente i očekujem u narednih 48 sati da će još jedan deo pacijenata biti spreman za otpust – rekao je Mirnić.

Prema njegovim rečima, uvedene su i dopunske posete za bliže članove porodica povređenih. Od 14 do 16 časova na odeljenjima ortopedije i hirurgije pacijenti će moći da se obiđu, a dostupni su i dežurni telefoni 022/610-222, kao i lokali ortopedije i hirurgije.

Nakon održane sednice Gradskog veća, građanima Sremske Mitrovice obratio se i gradonačelnik Branislav Nedimović.

– U ime gradske administracije i u svoje lično ime izražavam saučešće porodicama nastradalih i povređenima želje za brzo ozdravljenje. Zadnje dve godine smo slušali neverovatne kritike na račun mitrovačke bolnice, ali ono što su juče uradili lekari i drugo medicinsko osoblje, kako oni koji su bili na svom poslu, tako i oni koji su, a bilo ih je više od stotinu, odmah došli u bolnicu, je za svaku pohvalu. Saobraćajna nesreća se desila oko 14:45 časova, prvi pacijenti su počeli da pristižu već oko 15:05, direktor i ja smo već bili tamo. Prva trijaža je obavljena već oko 16 časova. To je bio jedan neverovatan poduhvat.

Na sednici Gradskog veća, između ostalog, proglašen je dan žalosti na teritoriji čitavog grada u ponedeljak.

– Druga odluka se tiče solidarne pomoći porodicama nastradalih. Cifre nisu bitne, ali te tri porodice će dobiti po 200.000 dinara. Jedan preminuli je iz Sremske Mitrovice, jedan je iz Bosuta, a jedna gospođa je iz Martinaca. Jedno lice koje je među najugroženijima je iz Sremske Rače – rekao je gradonačelnik i pozvao građane da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi na koju će se, kako kaže, i sam odazvati.

Prema zvaničnim informacijama reč je bila o autobusu na sprat, međutim, kako ističe, u pitanju je prevoz koji je organizovala kompanija HealthCare u saradnji sa Sirmiumbusom, te osporava dovođenje ovog slučaja u vezu sa mitrovačkim gradskim prevozom koji se, kako kaže, redovno kontroliše od strane gradskih službi.

